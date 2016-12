Palestra Orientativa: Prefeitos eleitos na região se reúnem hoje

Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos participam hoje da primeira edição da Palestra Orientativa, evento instituído com o intuito de esclarecer dúvidas dos agentes políticos e gestores públicos municipais, bem como aperfeiçoar o debate técnico referente aos futuros desafios da administração para o quadriênio 2017/2020, que frequentemente são discutidos pela Assembleia Legislativa (Alesp).

O evento, promovido pelo deputado Edmir Chedid (DEM) e pelo prefeito eleito Jesus Chedid (DEM), será realizado no Gabinete Estendido na Morada das Pedras, à rua José Raposo de Medeiros, Jd. Nova Bragança.

“Especialistas nas áreas de Direito, Finanças, Gestão Pública e Saúde Pública irão tratar sobre os possíveis caminhos e as alternativas ao poder público para contornar a crise econômica e, desta forma, realizar uma administração equilibrada e mais eficiente”, disse o parlamentar.

A Palestra Orientativa, que será direcionada exclusivamente para especialistas, deverá reunir representantes de municípios do Circuito das Águas e da Região Bragantina. Entre os temas a serem abordados estão Gestão Financeira do Município, Gestão de Licitações e Contratos Públicos, Direito Público, Planejamento e Políticas de Saúde. “Essa é uma iniciativa muito importante que tem por finalidade contribuir com os prefeitos reeleitos e aqueles que assumirão mandato no Poder Executivo em 2017 para que, tomando conhecimento das orientações dos especialistas, possam promover uma gestão segura e tranquila”, reafirmou Edmir Chedid.

A abertura do evento será às 8h45. Entre os palestrantes estão confirmados o secretário dos Negócios Jurídicos de Cosmópolis, Tiago José Lopes, o Procurador Legislativo Federal, Kheyder Loyola, o Secretário de Finanças de Paulínia, Luciano Aparecido de Lima, a especialista em Políticas Públicas de Saúde, Marina de Oliveira, e o consultor do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e especialista em Incremento e Modernização das Receitas Municipais, Carlos Henrique da Fonseca Filho. Durante as palestras, os participantes também terão espaço aberto para perguntas. O encerramento está previsto para as 16h. “São orientações fundamentais para quem está assumindo as prefeituras na nossa região”, complementou o prefeito eleito Jesus Chedid.