Está chegando ao fim o mandato da atual administração. Prefeito, vice e vereadores do período 2013/2016, passam para a história de nossa cidade com um curriculum negativo jamais registrado em outros tempos, desde o Império. Em 253 anos de existência, Bragança e nós, povo, amargamos a pior experiência de frustração e arrependimento ao eleger os políticos que encerram seus mandatos no próximo dia 31. O povo não se enganou, o povo foi enganado. E essa enganação político-eleitoral conduziu a cidade aos piores índices de prestação de serviços públicos municipais e aos piores resultados financeiros e administrativos.

Leia Coluna na integra