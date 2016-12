Jesus e Amauri serão diplomados amanhã pela Justiça Eleitoral

Os candidatos eleitos a prefeito e vice, Jesus Chedid e Amauri Sodré (ambos do DEM), respectivamente, serão diplomados pela Justiça Eleitoral amanhã, às 11h30, no salão do júri do Fórum de Bragança, pelo juiz Rodrigo Sette Carvalho.

Jesus não foi diplomado na última sexta-feira, 16, com os vereadores eleitos, porque aguardava decisão dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre seu registro de candidatura. A decisão aconteceu na segunda-feira, 19, e foi unânime a favor de Jesus.

Os ministros afastaram a inelegibilidade de Jesus por suposto ato doloso de improbidade administrativa pelo não empenho integral dos precatórios da Prefeitura em 2005. Jesus Chedid disputou a eleição de 2016 com o registro negado, à espera de julgamento definitivo pelo TSE. Ele e o vice Amauri Sodré (DEM) obtiveram 60.822 votos, 71% dos votos válidos.

Jesus assumirá a Prefeitura dia 1º de janeiro e sua preocupação é com o caixa da do Executivo. Não se sabe o valor exato da dívida do município. Segundo ele, o déficit pode ser entre R$50 milhões e R$90 milhões.

Em relação as primeiras atitudes a serem adotadas por seu governo, Jesus voltou a dizer que reabrirá a UPA Bom Jesus no dia 31 de janeiro e manterá a UPA Vila Davi aberta. “Escola e hospital não se pode fechar”, disse.