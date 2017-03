FALTA DE REMÉDIOS: ESF da Vila Davi também sofre

No dia 11 deste mês a GB publicou a lista com mais de 100 medicamentos em falta no Centro de Saúde Dr. Lourenço Quilici, no Lavapés. Hoje a lista é da unidade de saúde da Vila Davi, situada na rua Sebastião Cícero Franco. Na semana passada eram 90 medicamentos em falta, de acordo com a lista exposta no mural. Ontem a reportagem da GB esteve no local e os remédios ainda estão em falta. Entre os medicamentos, estão: AAS, Ácido Fólico, Amoxicilina, Atenolol, Buscopam Simples, Complexo B, Dramin e Lacribel.

Conforme a GB alertou, por enquanto nada adiantou a pressão do Ministério Público com a Prefeitura e Associação Brasileira de Beneficência Comunitária- ABBC, em relação a falta de remédios no Sistema Único de Saúde.

No mês de setembro vereadores aprovaram requerimento para encaminhar ao Ministério Público a lista de medicamentos em falta, relatório e fotos dos locais visitados e solicitando providências com relação à falta de medicamentos dispensados no Sistema Municipal de Saúde.

Logo depois a ABBC informou que não seria mais a responsável pela distribuição de medicamentos nas unidades de saúde, se responsabilizando apenas pela compra dos remédios. A distribuição ficou a cargo da Secretaria de Saúde a partir do dia 13 de setembro.

A população reclama também da falta médicos, exames e do horário de atendimento das unidades, que nesta gestão começou a fechar em horário de almoço. As unidades funcionam das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.