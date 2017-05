Trânsito: Falta de fiscalização provoca caos em Bragança

Dada a atual situação do trânsito brasileiro, é fato que os conflitos têm as mais diversas causas. Em Bragança, o que tem provocado congestionamentos, principalmente no centro, é o aumento da circulação de caminhões nos últimos dois anos. As vias da região central têm as mesmas características antigas, ou seja, estreitas, e o excesso desses caminhões chegam a parar o tráfego em horários de pico.

A frota na cidade ultrapassa os 110 mil veículos e a população sente no dia a dia o transtorno e as consequências de morar em um local sem lei e sem fiscalização.

Os problemas vão além. A cidade tem aproximadamente 160 mil habitantes e os engarrafamentos estão alcançando também a zona norte. Bragança tem aumentado desordenadamente; loteamentos têm sido aprovados sem critério nenhum e moradias populares, do programa federal Minha Casa Minha Vida, sendo construídas rapidamente na zona norte. O prefeito Fernão Dias (PT) tem divulgado que mais de mil casas populares serão entregues até o final do ano. Isso quer dizer que de uma hora para outra cerca de cinco mil pessoas estarão residindo em um local sem infraestrutura nenhuma. Nesta semana o vereador Paulo Mário (PR), que tem criticado com frequência a atual administração, disse na sessão da Câmara Municipal que se preocupa com as condições em que essas pessoas vão viver. Questionou se a Prefeitura vai ter condições de melhorar as vias de acesso ao bairro Águas Claras e se construirá mais creches e postos de saúde.

Toda essa falta de planejamento tem gerado insatisfação na população. Com o trânsito não é diferente.

Caminhões desviam de pedágios e usam Bragança como rota de fuga. Alguns vereadores, inclusive da base aliada ao prefeito Fernão Dias, já solicitaram ações nesse sentido, para criar leis que proíbam a circulação de caminhões durante o dia na cidade. Mas a Prefeitura ignora.

Esses caminhões deixam o trânsito carregado e as vias em péssimo estado. Na gestão do prefeito Jesus Chedid um decreto determinava que o tráfego de caminhões na cidade era permitido das 18h às 10h. As normas eram fiscalizadas e o trânsito fluía durante o dia.

Hoje, além do excesso de caminhões na área central, o sistema de Zona Azul ineficiente também carrega o trânsito, pois os motoristas ficam procurando vagas para estacionar e não encontram.

Para a região da Praça 9 de Julho, onde em horário de pico a fila de carros chega a parar no Jardim Europa, há um projeto que começou na gestão de Jesus Chedid, há cerca de dez anos, e até agora não saiu do papel. Também faltam placas de sinalização. Na entrada da cidade os motoristas ficam perdidos, sem saber o caminho a seguir para o Circuito das Águas.

Além dos motoristas enfrentarem essa desordem, pedestres também aguardam melhorias faz tempo. Na zona norte a população pede a construção de uma passarela para pedestres.

Para completar, também faltam campanhas educativas no município. Alguns motoristas não respeitam as preferenciais e caminhões de outras cidades param no meio das vias. Apesar da falta de educação ainda não ser a maior preocupação para o trânsito local, campanhas educativas intensificadas poderiam colaborar para que alguns conflitos diminuam. A falta de educação tem gerado também inúmeros acidentes na cidade, que envolvem motos, carros, ônibus, caminhões e até carroças. Para reduzir essas ocorrências, é preciso que as pessoas se conscientizem primeiro dos seus deveres para depois reclamar seus direitos.

Entre outros conflitos no trânsito, estacionamento em lugar proibido, conversões proibidas, invadir sinal fechado e não respeitar as preferenciais.

Nesta semana a GB acompanhou a movimentação da cidade em diversos horários e locais e constatou que o trânsito atinge toda a cidade. Veja imagens feitas do tráfego lento na Av. Imigrantes, 9 de Julho, Parque dos Estados e trevo de Tuiuti.

Recentemente assumiu a secretaria de Trânsito e Segurança, Djahy Tucci, que tem feito melhorias exemplares em relação a Guarda Municipal. Porém, no se que se refere ao trânsito, ainda não se viu avanços.

CAMPANHA- Isso levou a alguns setores da sociedade a realizarem na quinta-feira, 26, o lançamento oficial da campanha “Bragança Indo e Vindo”. Um grupo de entidades preocupadas com Bragança se uniu com a finalidade de oferecer voz e ouvidos para a percepção da comunidade bragantina sobre mobilidade.

Segundo o que foi discutido, “a necessidade de que se democratize a forma como as pessoas se deslocam pela cidade é urgente, haja vista que o Plano Diretor de Bragança está em processo de reconstrução e ele deve contemplar o Plano de Mobilidade Urbana, não sendo permitido o crescimento da cidade em áreas que deveriam ser ocupadas para possibilitar a locomoção dos habitantes por meios não motorizados e pelos transportes coletivos, preferencialmente”.

A Lei 12587/2012, no parágrafo primeiro do art. 24, impõe aos municípios com mais de 20 mil habitantes que elaborem o Plano Diretor integrado e compatível com o Plano de Mobilidade Urbana.

A Campanha é organizada pela Associação Bragança Mais, Associação Bragantina de Ciclistas, Coletivo Socioambiental e Comissão de Meio Ambiente da OAB.

Para contribuir com a campanha a população pode acessar a página no facebook www.facebook.com/bragancaindoevindo.