Pimp My Carroça recruta voluntários em Bragança

Ação acontece em agosto, em evento da Ball, e atenderá 40 catadores de materiais recicláveis da cidade

Em agosto, Bragança Paulista receberá o Re-Circo, o Circo da Reciclagem, evento cultural voltado para o tema da reciclagem de materiais, que terá em sua programação o Pimp My Carroça, que recruta voluntários para atuarem no apoio ao atendimento a cerca de 40 catadores de materiais recicláveis da cidade, com atividades de reforma de carroças e atendimento de bem-estar e saúde. O evento, é gratuito e patrocinado pela Ball, uma das líderes globais na fabricação de embalagens de alumínio, será realizado na Praça do Matadouro, nos dias 13 e 14 de agosto.

O Pimp My Carroça, que luta para tirar os catadores da invisibilidade com ações criativas que utilizam o grafite, já tem uma equipe de funileiros e marceneiros para realizar as reformas, mas busca grafiteiros e voluntários para ajudar na organização do dia e para atendimentos de bem-estar e saúde, como cabeleireiro, manicure, massagem, oftalmologista, aferição de pressão, entre outros. Os interessados podem se inscrever pelo site: pimpmycarroca.com/braganca.

“A participação das pessoas nos eventos do Pimp My Carroça é uma forma de demonstrar o papel fundamental que os catadores desenvolvem pelas ruas. Muitas vezes eles passam despercebidos, mas são os principais agentes ambientais da coleta seletiva do Brasil e do mundo”, comenta Mundano, artivista e idealizador do movimento.

“Os catadores são a base da cadeia de reciclagem e a Ball, como fabricante de latas, tem muito o que agradecer e retribuir a esses profissionais que tanto fazem pelo meio ambiente e pelo mundo. Por isso, essa iniciativa é uma forma de ajudar a dar mais visibilidade aos catadores”, ressalta Thaís Moraes, Gerente de Comunicação e Comunidade da Ball Embalagens para Bebidas América do Sul.

Essa é a terceira edição do Re-Circo, com a participação do Pimp My Carroça como convidado especial. Os próximos eventos acontecerão em Cuiabá (MT) e Brasília (DF). A ação é realizada via lei de incentivo à cultura, do Ministério da Cultura, com patrocínio Ball.